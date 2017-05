Man ergert zich aan spelende kinderen en bindt jongen vast aan hek

Een man uit de Rotterdamse buurt Nesselande was zo boos over een paar spelende kinderen op zijn terrein, dat hij een van de jongetjes met een hondenriem heeft vastgemaakt aan een hek.



Volgens de politie wilde hij daarna pen en papier halen om de naam van het jongetje op te schrijven.



De jongen raakte niet gewond. Zijn ouders proberen het uit te praten met de Rotterdammer. De jongens van een jaar of 11 lopen volgens de politie vaker op het terrein van de man. "De jongens zijn soms vervelend, daar wordt hij gek van."

01-05-2017 19:12:47 HHWB

S Als ie dat met mijn kind gedaan had had ik 'm ff vast gebonden. Natuurlijk heeft hij gelijk, die kinderen horen daar niet te spelen. Maar dit is gewoon kindermishandeling.

01-05-2017 19:58:42 Kolleke

@HHWB :

Ik vind het toch mooier wat de ouders willen; UITPRATEN. Ik vind het toch mooier wat de ouders willen; UITPRATEN.

01-05-2017 21:58:08 Emmo

Ik kan me voorstellen als een stelletje van die etterbakkies constant op je terrein aan het rotzooien zijn je het op een gegeven moment over de hoge schoenen loopt. Als ze niet willen luisteren, dan moeten er nadere maatregelen genomen worden.

Normaal is vastbinden een zwaktebod, maar het kan een laatste redmiddel geweest zijn om inderdaad een discussie met bijvoorbeeld de ouders aan te gaan. In dat geval moet je erachter komen wie dat zijn. Kind vasthouden en zorgen dat je te weten komt wie het is.

De lieve jeugd, ik was vroeger niet veel anders, is niet altijd even mededeelzaam als je ze het vriendelijk vraagt. @HHWB : Onder kindermishandeling versta ik toch iets anders.Ik kan me voorstellen als een stelletje van die etterbakkies constant op je terrein aan het rotzooien zijn je het op een gegeven moment over de hoge schoenen loopt. Als ze niet willen luisteren, dan moeten er nadere maatregelen genomen worden.Normaal is vastbinden een zwaktebod, maar het kan een laatste redmiddel geweest zijn om inderdaad een discussie met bijvoorbeeld de ouders aan te gaan. In dat geval moet je erachter komen wie dat zijn. Kind vasthouden en zorgen dat je te weten komt wie het is.De lieve jeugd, ik was vroeger niet veel anders, is niet altijd even mededeelzaam als je ze het vriendelijk vraagt.

02-05-2017 00:41:29 merlinswit

@Emmo : en die mededeelzaamheid verbeterde vaak wel als mijnheer de wijkagent langs kwam. Dat doet de politie niet meer. @HHWB : hoe had jij dan gehandeld, weg sturen etc. werkt niet. Nesselande is best een aso wijk naar mijn persoonlijke ervaring. (mn schoonouders wonen er om de hoek). grote kans dat zo een kind je verrot scheld en bedreigt....

