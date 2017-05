Laatste witte neushoorn op tinder

Het is een standaard zinnetje op datingapp Tinder: "ik ben sportief en reis graag". Dat zegt ook de 43 jaar oude Sudan uit Kenia. Er is alleen één ding anders aan dit profiel: Sudan is een neushoorn. Hij is de laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn op aarde. Hij verblijft in een natuurreservaat waar hij 24 uur per dag wordt bewaakt.



"Ik wil niet al te voorbarig zijn, maar het voortbestaan van mijn soort hangt letterlijk van mij af", staat op zijn profiel. Sudan zegt goed onder druk te presteren en hij houdt van het eten van gras. Ontspannen in de modder? Geen probleem. "Ik ben 1,80 meter hoog en 2267 kilo zwaar."



Natuurbeschermers hopen met de actie op Tinder genoeg geld op te halen voor een 9 miljoen euro kostende vruchtbaarheidsbehandeling. Ze willen het sperma van Sudan gebruiken om een eicel van de twee laatste overgebleven vrouwelijke noordelijke witte neushoorn te bevruchten. De bevruchte eicel moet vervolgens in een zuidelijke witte neushoorn worden ingebracht.



Vanwege hun leeftijd kunnen Sudan en de twee vrouwelijke noordelijke witte neushoorns in het natuurreservaat, ook de laatste op aarde, geen jongen meer krijgen. De zuidelijke witte neushoorns komen veel meer voor.



Wie de neushoorn op Tinder tegenkomt en naar rechts swipet, komt uit op de donatiepagina van het natuurreservaat. De actie lijkt een succes, want de website is al uren overbelast.



Ook in Nederland kunnen Tindergebruikers de neushoorn tegenkomen. De datingapp heeft Sudan namelijk in meer dan 190 landen onder de aandacht gebracht.



Noordelijke witte neushoorns zijn gewild onder stropers. Een kilo van de hoorn levert zeker 50.000 euro op. Daarmee zijn de hoorns waardevoller dan goud of cocaïne. Natuurbeschermers zijn bang dat Sudan, die met zijn 43 jaar al aardig op leeftijd is, overlijdt voordat de miljoenen binnen zijn. Ook vrezen ze dat stropers de neushoorn alsnog doden.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: