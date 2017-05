Dansende agent populair

"Hahaha wat een gast", "geweldig!" en "superschattig" zijn enkele reacties onder een filmpje van een dansende agent die viral gaat. De agent werd in Almere gefilmd en inmiddels zijn we 1,5 miljoen views, 12.000 shares en bijna 8000 likes verder.Jaimy-Lee Walter zat in de McDonald's toen ze op het Stadhuisplein in Almere een meisje bij een agent zag dansen. "Ik dacht eerst: voor ik mijn telefoon heb, is het vast weer klaar. Maar ik nam het risico omdat ik het zo mooi vond!", vertelt Walter tegen de NOS.En met succes, want de agent begon ook te dansen. Dat zorgde voor zo'n leuk filmpje dat Walter het deelde op Facebook. "Mijn doel was enkel om de politie ook eens positief op social media te krijgen." Maar zoveel aandacht had ze niet verwacht, ze vindt het geweldig.