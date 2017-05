Bloemist steelt planten van begraafplaats

Een Amerikaanse bloemist is opgepakt omdat ze planten stal van graven op een begraafplaats. De 59-jarige vrouw werd gesnapt met beveiligingscamera's.Al maanden verdwenen er bloemen, planten en andere zaken van de graven op een kerkhof in Pequannock Township in New Jersey. De druppel was de diefstal van bloemen die waren geplaatst bij een mausoleum om eerder gestolen bloemen te vervangen.De politie installeerde daarom camera's om de dader te pakken. Binnen drie dagen had men beet: op beelden was te zien hoe een vrouw kwam aanrijden in een minibusje, planten meenam van een graf en wegreed.Agenten konden de vrouw makkelijk identificeren omdat ze vroeger bij de politie had gewerkt. Na haar vertrek was ze als bloemist aan de slag gegaan.Volgens de politie is er geen bewijs dat de bloemist de gestolen flora doorverkocht. Wat ze er dan wel mee deed, is niet bekendgemaakt.