Aap genaamd Uncle Fatty moet verplicht afvallen

Uncle Fatty, zo wordt een bijna 15 kilo wegende Thaise makaak-aap 'liefkozend' genoemd door marktkooplui in Bang Khun Thian, in het zuiden van Bangkok. Maar daar komt binnenkort een einde aan. Het wordt tijd voor Uncle Fatty om wat pondjes te verliezen.De aap heeft zijn voluptueuze toestand te danken aan zijn enorme eetlust, en aan toeristen en kinderen die het vermakelijk vinden om de dikke aap allerlei ongezonde waar toe te stoppen. Op filmpjes en foto's is te zien hoe Uncle Fatty onder meer milkshakes, noedels, suikerhoudende dranken en koekjes aan het verorberen is.Even werd gedacht dat de dikke aap misschien ziek zou zijn en dat er in zijn buik een tumor zou groeien. De Thaise dierenbescherming besloot daarom de wilde aap te onderzoeken. Na het onderzoek konden ze echter maar een ding concluderen: Uncle Fatty is niet ziek. Hij is gewoon lui en hongerig.Ongezond was Uncle Fatty wel, en daarom heeft de dierenbescherming geoordeeld dat het dier moest afvallen. De aap is daarom verdoofd en overgebracht naar Nakhon Nayok, een opvangcentrum voor wilde dieren op zo'n 160 kilometer afstand van de markt waar de aap eerst woonde. Daar is hij op een streng dieet gezet en wordt hij aangespoord meer te bewegen.Het uiteindelijke doel is om Uncle Fatty weer op een normaal gewicht voor makaak-apen te krijgen, tussen de 8 en 10 kilo. De mollige aap moet daarvoor wel ruim de helft van zijn lichaamsgewicht zien kwijt te raken. Zodra hij zijn streefbericht heeft bereikt, mag de aap weer terug naar zijn oude verblijfplaats.