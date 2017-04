Verkrachtingsslachtoffer mag niet meer naar school uit vrees voor imagoschade

Eerder protest bij een rechtbank in India waar een zaak diende tegen verkrachters.



Twee ouders hebben een klacht ingediend tegen een Indiase privéschool waar hun dochter na een verkrachting niet meer welkom zou zijn. Het schoolhoofd vreesde dat de aanwezigheid van het meisje de goede naam van de school zou 'besmeuren'.



Dat meldt de krant Hindustan Times. Het meisje werd eerder ontvoerd, verkracht en uit een rijdende auto gegooid. Daarna was ze niet meer welkom op haar school. Het schoolhoofd zou de ouders van het meisje, waarvan niet bekend is hoe oud ze is, onder druk zetten hun kind van school te halen.



De ouders legden zich daar niet bij neer en dienden een klacht in bij de vrouwencommissie in Delhi (DCW). "Het schoolbestuur vindt dat de naam van de school wordt aangetast als het slachtoffer iedere dag naar school komt", schreven ze in hun klacht.



De school zou proberen het meisje met pesterijen weg te krijgen. Zo zou ze niet meer naast haar vrienden mogen zitten in de klas en wordt ze geweerd uit de schoolbus. Ook kregen de ouders te horen dat hun dochter alleen over kon gaan naar het volgende jaar als ze niet meer naar de lessen zou komen.

Ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat het arme meisje niet eens meer naar die letterlijk achterlijke school zou willen.

Een kind wegpesten omdat ze zoiets vreselijks heeft moeten ondergaan is toch zo gemeen en stom. In onze westerse ogen dan hè.

Ik hoop dat er daar eens een frisse wind in die cultuur gaat waaien en het gezonde verstand eindelijk gebruikt gaat worden.



