Ikea plant filialen zonder meubels maar met Zweedse balletjes

De Zweedse meubelgigant Ikea denkt eraan om in de toekomst losstaande restaurants te bouwen.Wel de onweerstaanbare Zweedse balletjes dus, maar niet meer het slenteren tussen de meubels. Dat zegt Michael La Cour, die aan het hoofd staat van de voedingsafdeling van Ikea.Het bedrijf heeft vorig jaar wereldwijd 1,65 miljard euro omzet geboekt met zijn restaurants, en dat cijfer stijgt per jaar met 8 procent. Meer dan één op de vijf klanten koopt niets in de meubel­winkel tijdens zijn ­bezoek, maar gaat ­alleen eten in het ­restaurant. Daar wil het bedrijf nu verder op inspelen. Eerder opende Ikea al pop-up-restaurants in onder meer Londen en Parijs.Een woordvoerder van Ikea benadrukte gisteren wel dat het voorlopig nog maar om een idee gaat en dat er nog geen concrete plannen zijn.