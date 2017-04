Verdachte verliest cocaine in de rechtszaal

Een 39-jarige Amerikaan heeft zichzelf in de vingers gesneden door een zakje coca´ne te laten vallen in de rechtszaal. De man moest voorkomen wegens een verkeersboete, maar zal nu worden vervolgd voor een veel zwaarder vergrijp.



De drugs werden pas een uur later ontdekt door een beveiliger, die met een test gemakkelijk kon achterhalen wat het witte goedje was. De bewakingscamera's van de rechtszaal onthulden daarna wie de eigenaar was.



"Het was maar een simpele overtreding waar hij een boete voor zou hebben gekregen, maar hij heeft er een misdrijf van gemaakt", zei de rechter. "Het was dus geen goede dag voor hem."

Reacties

29-04-2017 17:11:24 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 4.950

OTindex: 14.718

Hoe stom kun je zijn, om met harddrugs in je zak naar de rechtszaal te gaan?

29-04-2017 17:28:27 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.280

OTindex: 7.539

S . En als je dan toch met hard drugs bij je in het openbaar verschijnt, laat ze dan niet vallen . Ik stop die zakjes met cocaine altijd onder mijn witte petje, dan heeft niemand het in de gaten. Of had ik dat nou weer beter niet kunnen zeggen? @BatFish : Helemaal mee eens. En als je dan toch met hard drugs bij je in het openbaar verschijnt, laat ze dan niet vallen. Ik stop die zakjes met cocaine altijd onder mijn witte petje, dan heeft niemand het in de gaten. Of had ik dat nou weer beter niet kunnen zeggen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: