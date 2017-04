Herten dood door overdosis xtc

Drie herten in een dierenpark De Brielmeersen in het Belgische Deinze zijn mogelijk bezweken aan een overdosis xtc. Volgens Belgische media heeft iemand de drugs aan de dieren gevoerd of tijdens een vlucht in paniek over het hek gegooid.



Enkele weken geleden begon een bok in de kudde zich agressief te gedragen tegen de andere dieren en de oppassers. De dierentuin had daar geen verklaring voor. Toen kort daarna drie hindes in het Oost-Vlaamse dierenpark overleden werd aanvankelijk gedacht dat de bok de dieren had gedood. De dierentuin besloot het dier daarna te laten inslapen.



Autopsie op een van de overleden herten wees daarna op een andere oorzaak. Het dier bleek een grote hoeveelheid xtc in het bloed te hebben. Het park denkt nu dat de vrouwtjes zijn bezweken aan de drugs en dat de grotere bok er agressief van werd.

Reacties

29-04-2017 17:50:10 Lennox

Oudgediende



Arme bok dus voor niks om zeep geholpen. Na een dag afkoelen had hij weer normaal geweest.



Ik hoorde dit nieuws trouwens van de week op de radio en zat me woedend te maken over de achterlijke daders en die arme beesten. Maar vervolgens hoorde ik dat het niet waar was. Dieren waren wel overleden maar niet door xtc. Oorzaak werd nog onderzocht.



29-04-2017 17:55:37 Lennox

Oudgediende



. Maar ik hoop in dit geval op niet. @allone : Ja. Maar ik hoop in dit geval op niet.

29-04-2017 18:35:52 kookgraag

ik had toch eerst autopsie gepleegd op de drie hindes,en daarna de bok onderzoeken.proberen de bok te verdoven in een stal zijn roes laten uitslapen,en dan pas maatregelen nemen nu is hij voor niks afgemaakt.

