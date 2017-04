Man zet auto onder invloed van drugs stil op snelweg A2

Een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is woensdagavond op de A2 bij Zaltbommel aangehouden nadat hij even voor 21.40 uur zijn bus had stilgezet op de A2 bij Zaltbommel. Dit meldt de politie donderdag.



'De man had gebruik gemaakt van harddrugs, kroop niettemin achter het stuur maar zette onderweg zijn bus stil midden op de autosnelweg A2 bij Zaltbommel', aldus de politie.



De politie ging er snel naar toe en zorgde ervoor dat de auto snel en veilig werd weggesleept. De man gaf direct aan dat hij drugs had gebruikt en kwam inderdaad verward over; er is een bloedproef afgenomen.



In zijn auto werd een redelijke hoeveelheid drugs en pillen aangetroffen waaronder amfetamine en XTC. De man is aangehouden en overgebracht naar het bureau.

