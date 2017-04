PJC Nieuwe Pekela wint met 40 – 0 van VV Borgercompagnie

Amateurvoetbalclub PJC uit Nieuwe Pekela heeft woensdagavond een simpele overwinning geboekt. De inhaalwedstrijd tegen het eerste van VV Borgercompagnie eindigde in maar liefst 40-0. Bij rust stond het volgens RTV Noord al 21-0. Het is niet bekend of het een Nederlands record is.



De clubs spelen in de zondag vijfde klasse F van het district Noord. Dat PJC zou winnen, was al wel verwacht, want Borgercompagnie begon met slechts negen spelers aan de wedstrijd. “We hebben elf geblesseerden en ook geen keeper meer”, vertelt verliezend trainer Frits Spreen. Hij had de KNVB gevraagd om uitstel, maar kreeg dat niet. Harold Hut scoorde zeventien doelpunten.



Het doelsaldo van PJC staat nu op +118 goals.

Reacties

28-04-2017 17:17:20 stora

Oudgediende



Die Harold Hut, die vonden de tegenpartij...niet leuk

28-04-2017 17:25:36 stora

Oudgediende



Ach, nou werd het doel ook eens gebruikt.

