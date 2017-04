Waarom je je neuskeutels moet opeten

Zo rond het middaguur is het misschien geen al te smakelijke gedachte, maar je gezondheid is er wel bij gebaat: in je neus peuteren en de oogst daarvan opeten, is goed voor je tanden, luchtwegen en maag. En we hebben het van mensen die weten waarover ze het hebben, wetenschappers met name.



Je snot zit vol gezonde bacteriën die je tanden helpen beschermen. Volgens Katharina Ribbeck, professor bio-engineering aan de gerenommeerde Amerikaanse universiteit Massachusetts Institute of Technology, helpt je snot ook tegen infecties. Er zijn bewijzen dat het slijm in je snot helpt bij het bestrijden van infecties van de luchtwegen en maagzweren.



De Oostenrijkse longspecialist en professor Friedrich Bischinger voegt daar nog aan toe dat mensen die hun neuskeutels opeten een sterker afweermechanisme hebben. “De droge overblijfselen van snot in je neus opeten is een perfecte manier om het immuunsysteem van je lichaam te versterken”, stelt hij in ozy.com.



“Medisch gezien is het zeer aannemelijk, en het is iets natuurlijk. Wat het immuunsysteem betreft, werkt de neus als filter die bacteriën verzamelt. Als dat mengsel in de ingewanden terechtkomt, werkt het daar als een medicijn”.



De volgende keer dat je je kind ziet neusboren en dat vingertje vervolgens stiekem in de mond verdwijnt, denk dan niet ‘viezerd’ maar ‘weer een doktersbezoek uitgespaard’.

