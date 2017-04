Nederlander krijgt kunstarm die hij met zijn hersenen kan sturen

Voormalig vrachtwagenchauffeur Johan Baggerman heeft in het Radboudumc een armprothese gekregen die hij met zijn hersenen kan sturen. Het is de eerste keer dat er in Nederland zo'n armklikprothese wordt gebruikt. Wereldwijd zijn er maar een handvol patiŽnten met deze prothese.Baggerman verloor in 2010 zijn arm bij een ongeluk. De robotarm, waar de afgelopen zeven jaar aan is gewerkt, wordt met een pin direct aan het bot van de armstomp bevestigd. Door een verbinding met de zenuwen in zijn arm kan Baggerman de prothese met zijn hersenen sturen."Het is heel apart. Ik heb jaren niets kunnen doen met mijn arm. Het is heel raar om mijn vingers weer te zien bewegen", zegt Baggerman bij Radio EťnVandaag. Het eerste wat hij deed toen hij zijn prothese had, was een sneetje brood smeren. "Weer een keer op een normale manier."Wel moet Baggerman nog wennen aan zijn nieuwe arm. "Ik kan er nog niet echt veel mee, je moet het echt helemaal weer aanleren."Opvallend is dat Baggerman zegt dat hij zijn verloren hand, pols en arm kan voelen bewegen door de prothese. "Ook als ik met mijn vinger heel langzaam op mijn hand tik voel ik wel iets." Hij zegt in het radioprogramma dat hij hoopt dat er ooit een techniek wordt ontwikkeld waarmee het gevoel weer geheel terugkeert in zijn arm.De bestuurbare robotarm is nog niet op grote schaal beschikbaar. Omdat de techniek zo nieuw is, zijn er nog geen afspraken met zorgverzekeraars gemaakt. Per patiŽnt wordt gekeken of de arm een optie is.