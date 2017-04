DWDD maakt Chriet Titulaer belachelijk in herdenkingsuitzending

Het VARA-programma De Wereld Draait Door heeft de woede van veel kijkers op de hals gehaald vanwege een uit de hand gelopen ‘herdenkingsuitzending’ over Chriet Titulaer. De presentator en sterrenkundige overleed dit weekeinde op 73-jarige leeftijd.In de uitzending zou worden teruggekeken op het leven van de populaire wetenschapper. Maar wat een mooi eerbetoon had moeten worden, ontaardde in het maken van grappen en grollen over Titulaer.Zo deed tafelgast Jelle Brandt Corstius tijdens de uitzending een slechte imitatie van Titulaer, die met een Limburgs accent sprak. Tot hilariteit van presentator Matthijs van Nieuwkerk en ‘tafelheer’ Tim Hofman, die beiden moesten lachen.De uitzending viel slecht bij veel kijkers. “Chriet Titulaer verdient heel veel respect! Geen zielige tafelgasten die zijn manier van spreken belachelijk maken”, reageert een DWDD-volger. Ook NPO 3FM-dj Domien Verschuuren reageert kwaad: “Dus Jelle Brandt Corstius heeft zichzelf bij DWDD uitgenodigd om Chriet Titulaer tien minuten lang belachelijk te maken. Inclusief goedkope imitatie. Chique!”Ook de twee gasten van Goedemorgen Nederland op NPO 1 zijn zeer boos op het VARA-programma. “Ik zag dit gisteren ook, ik vond het ongelofelijk. Chriet Titulaer is een held voor een hele generatie en dat hij zo belachelijk wordt gemaakt is echt schandalig”, reageert AD-journalist Wierd Duk. “Bovendien, die man is net overleden. Hallo.”“Hufterig”, stelt Robert van de Roer. “Als diplomatie-deskundige zeg ik: hoe haal je het in je hoofd om een accent na te gaan doen van iemand die net overleden is. Dan zitten er toch een paar bouten in je hoofd los, denk ik dan.”Klik hier om het hele item uit De Wereld Draait Door terug te kijken.