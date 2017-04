Feyenoorders zetten alvast titeltattoos op hun lijf

Het duurt nog bijna twee weken voordat Feyenoord officieel kampioen kan worden, maar Rotterdamse supporters kunnen niet wachten. Het legioen twijfelt niet aan het behalen van de titel en dat is ook te merken bij de tattooshops.



"Het is echt een gekkenhuis. Het gaat als een tierelier", zegt Ralph Moelker, tatoeŽerder bij Tattoo Bob. Een week of vier geleden werd het al merkbaar drukker in de zaak, zegt hij tegen RTV Rijnmond.



Dat de club de titel nog niet officieel binnen heeft, doet er niet toe. "Het legioen is zo fanatiek dat ze daar niet aan twijfelen. En mocht het dan fout gaan, dan hebben ze toch iets moois."



Feyenoordsupporter Rowan Borsten was de eerste. Vijf weken geleden liet hij al 'Feyenoord kampioen 2016-2017' op zijn rug zetten.



"Ik ben de drukte voor", aldus Borsten. Hij is er honderd procent zeker van dat zijn club de titel wint. "Ik bereid me al voor op het kampioensfeest, ik ben al twee weken aan het indrinken."



Spelers van de club hebben zich vooralsnog niet gemeld voor een titeltattoo. "Maar ik neem aan dat Dirk Kuyt nog gaat bellen", zegt tatoeŽerder Ralph Moelker. Het liefst zou hij tijdens de huldiging op het bordes een speler tatoeŽren.



Maar eerst is het afwachten tot 7 mei. Bij Tattoo Bob denken ze dat dan pas echt de gekte losbarst. "Dan gaan we extra rode inkt inslaan en worden alle verloven ingetrokken."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: