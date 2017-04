Overvaller zelf overvallen

Een man die vrijdagavond een pizzeria in Rotterdam overviel, werd tijdens het plegen van die overval zelf overvallen door twee andere mannen.



Toen hij bezig was met zijn overval, kwamen de andere twee de pizzeria binnen. Zij bedreigden de aanwezigen, onder wie de eerste overvaller, en namen een geldbedrag mee. De eerste overvaller bleef niet met lege handen achter. Hij verdween met kostbare spullen van het personeel.



De overvallers zijn niet gevonden. Ze hadden één ding gemeen: ze hadden alle drie donkere trainingspakken aan.

26-04-2017 15:50:36

De gealarmeerde politie kwam wat later omdat ze in een hinderlaag van een criminele bende waren gelopen. Ach, of dit echt nieuws is, het was gewoon weer een dag als alle andere in Rotterdam.