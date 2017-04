919 stemmen van Nederlanders in buitenland te laat binnen

Er werd al voor gevreesd in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen: de stemmen van Nederlanders in het buitenland zouden te laat aan kunnen komen. En dat gebeurde, want 919 stemmen gingen zo verloren.



Dat meldt de Volkskrant op basis van gegevens van de gemeente Den Haag. Die stad fungeerde als verzamelpunt voor de stemmen uit het buitenland. In de weken na 15 maart kwamen er nog ruim 900 enveloppen met stembiljetten binnen.



Die stemmen tellen niet mee voor de uitslag. Begin april stapten meer dan 100 Nederlanders in het buitenland naar de rechter, omdat ze bang waren dat ze niet konden stemmen. De rechter gaf hen ongelijk.



Het probleem was dat de stembiljetten te laat werden opgestuurd naar de stemmers in het buitenland. Door trage(re) postbezorging uit het buitenland kwamen de biljetten te laat retour. Alle stemmen die op 15 maart om klokslag 15.00 uur niet in Den Haag waren, tellen niet mee voor de uitslag. Onder briefstemmers uit het buitenland werd D66 de grootste partij.



Bij de volgende verkiezingen zijn de regels voor stemmen in het buitenland iets veranderd: kiezers hoeven zich niet voor elke verkiezing opnieuw te registreren. Maar dat helpt waarschijnlijk niks voor mensen van wie het stembiljet te laat bij de post zit.

26-04-2017 11:09:48 merlinswit

Ik vragme af of die 919 stemmen ook voor een zetelwisseling had gezorgd.



Overigens hadden die kensen dus wel gelijk, en zat de rechter fout!



26-04-2017 12:43:09 Umpie

Ik woon in Noorwegen en ben wel Nederlander. Dus ik ging natuurlijk stemmen, maar wat mij enorm opviel op de diverse forums en dergelijke dat een paar dagen na de uiterste registratie datum dat veel mensen spraken over dat ze misschien ook gingen stemmen en hoe dat dan moest.

Dat waren dus mensen die misschien wel wilden stemmen, maar dat niet zouden kunnen doen omdat ze te laat waren.

Eigen schuld.



MAAR, hoe zit dat dan met die 919 te laat gekomen stemmen? En al die mensen die klaagde over de te laat binnengekomen biljetten?



Nou, zodra de definitieve stemlijst bekend is, krijgt je dat stembiljet per EMAIL binnen!



Wat je op de post krijgt is het bewijs van stemgerechtigdheid!



Ik had mij geregistreerd ongeveer 3 maanden van te voren, en ik kreeg dit bewijs al maanden van te voren binnen.



Bij de verwerking van de brieven met bewijs van stemgerechtigdheid lag volgens mij niet echt het probleem.



Eerder bij de mensen die zich veel te laat hebben geregistreerd.



En die 919 stemmen dan???

Nou is duidelijk beschreven dat het je eigen verantwoording is dat je die tijdig opstuurt zodat ze op de stemdag binnen was.

Je had daar een maand de tijd voor.

Je kon ze ook opsturen/afgeven bij je lokale ambassade.



Ik denk dat 919 mensen gewoon te traag waren. Laatste edit 26-04-2017 12:50

26-04-2017 12:49:11 stora

@Umpie, ik dacht dat de definitieve stemlijst al laat bekend was, omdat er nog kleine partijen op moesten.

De kiesraad was wat laat met de nieuwe inzendingen.

En er waren toen berichten dat mensen bang waren dat de biljetten te laat zouden binnenkomen en er werd gezegd dat het allemaal op tijd zou zijn.

En post sturen vanuit het ene land naar Nederland gaat sneller dan vanuit het andere land.

Ik denk dat de overheid gewoon te traag was en goedwillende mensen nu hun stem verloren zagen gaan.

26-04-2017 12:52:54 Umpie

Plus ik denk niet dat er veel plekken op de wereld zijn waar een simpele dunne brief er meer dan een maand over doet om in NL te komen.



Laatste edit 26-04-2017 12:54 @stora : Nee Stora, ik heb het even gecheckt. Ik kreeg hem 14 Feb. binnen per email.Plus ik denk niet dat er veel plekken op de wereld zijn waar een simpele dunne brief er meer dan een maand over doet om in NL te komen.

26-04-2017 12:55:00 stora

@Umpie, wat ik schreef was wat ik me globaal herinner van die tijd.

