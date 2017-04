Dronken fietser slaapt roes uit op provinciale weg

Een groepje muzikanten heeft zaterdagnacht een jongeman van het wegdek geplukt in de buurt van Markelo en Goor. De jongen was dronken en lag naast zijn fiets te slapen op de provinciale weg."We zijn allemaal wel eens in beschonken toestand naar huis gefietst, maar wil je dit alsjeblieft nooit meer doen?", schrijven de bandleden van X-Static op hun Facebookpagina. "Wij zagen je op tijd liggen, maar we willen er niet eens aan denken wat er een volgende keer zou kunnen gebeuren."Ron Gerritsen, een van de bandleden, vertelde RTV Oost dat de jongen 'midden op de rijbaan' lag. "En ook nog vlak achter een bocht. Als er een auto of bus had gereden, had die de jongen zomaar eens over het hoofd kunnen zien."De jongen wilde Gerritsen niet zeggen wie hij was of waar hij vandaan kwam. "We hebben hem nog wel een tijdje gevolgd met de bus toen hij zijn weg vervolgde." De jongen is uiteindelijk veilig thuisgekomen, meldt Tubantia. Gerritsen sprak vanochtend met zijn moeder. "Ze had de foto op Facebook gezien en haar zoon herkend."