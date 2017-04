Jongetje rijdt 1300 kilometer dwars door Australie

In AustraliŽ is een jongen van twaalf aangehouden die aan het joyriden was. Hij had bij zijn arrestatie al 1300 kilometer afgelegd.



Hij was onderweg van de plaats Kendall aan de oostkust naar Perth aan de westkust van AustraliŽ. Bij Broken Hill, zo'n 14 uur rijden van zijn beginpunt, werd hij gestopt door agenten. Ze hielden hem aan omdat zijn bumper over de grond sleepte.



De jongen wordt nog ondervraagd. Het is onduidelijk hoe hij zo ver heeft kunnen rijden zonder dat iemand het doorhad.

Reacties

25-04-2017 17:08:13 stora

Oudgediende



WMRindex: 4.945

OTindex: 689

Dan kan hij toch wel goed rijden.



25-04-2017 18:22:24 Emmo

Stamgast



WMRindex: 27.924

OTindex: 13.919

@stora : In Australië? Kwestie van de poot op het gas houden en tussen de lijntjes blijven. Verkeer is er ternauwernood, zeker op de grote afstanden.

