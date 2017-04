Siamese tweeling weigert gescheiden te worden

Toen Carmen en Lupita Andrade geboren werden, zeiden de artsen dat ze niet meer dan 3 dagen zouden leven, maar nu, 16 jaar oud, zijn ze er nog steeds.Carmen en Lupita zijn een siamese tweeling, geboren in Mexico. Ze werden door hun ouders naar de VS gebracht, omdat die hoopten daar de medische expertise te vinden om hun dochters te helpen. Elk van de meisjes heeft een hart, een stel armen, longen en een maag. Maar ze delen een aantal ribben, hun bloedsomloop en hun spijsvertering- en voortplantingssystemen.Ze hebben gezondheidsprobemen. Maar artsen zeggen dat een operatie om ze te scheiden zou kunnen leiden tot ernstige neurologische problemen of de dood.Ondanks dat Lupita slechts 40 procent longcapaciteit heeft en een ernstig gebogen ruggengraat, doen de zussen het goed op school en genieten van hun alles, en zeggen dat ze liever zo leven dan het risico te lopen elkaar te verliezen."Opereren is veel meer een risico dan het voordelen heeft, ..." begint Carmen."... dus we hebben besloten het niet te doen," eindigt Lupita.