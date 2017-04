Drones voor vervoer medicijnen naar Waddeneilanden?

Zijn drones geschikt om er in noodgevallen medicijnen mee te vervoeren van het vasteland naar de Waddeneilanden? Daarover hebben tientallen studenten uit de hele wereld zich afgelopen week het hoofd gebroken op Groningen Airport Eelde. Zaterdagmiddag presenteerden zij hun ideeën.



In noodsituaties gaat medicatie nu met ‘marathonlogistiek’ naar een van de eilanden, legde Jaap Hatenboer van UMCG Ambulancezorg, opdrachtgever van de studieweek, uit: ,,Eerst een busje, dan de boot, dan weer een busje of een taxi.” Drones die rechtstreeks vanuit Groningen of Friesland naar een van de eilanden vliegen – het zou een hele stap vooruit zijn.



Zou, want er zijn nogal wat beren op de weg. De studenten, deels van de International Business School van de Hanzehogeschool Groningen, hebben ze de voorbije week op een rijtje gezet. Zo moeten wettelijke regels voor het luchtruim worden veranderd. Hoe staan eilandbewoners tegenover onbemand luchttransport als dit met enige regelmaat over huis en tuin komt? En hoe enthousiast zijn verzekeraars?



Volgens Hatenboer zijn drones met medicijnen niettemin een serieuze optie voor de nabije toekomst. ,,Je zou op die manier ook vaker een patiënt op een eiland kunnen laten blijven. In twijfelgevallen zetten we nu een helikopter in om iemand snel naar een ziekenhuis op het vasteland te brengen.” Een helikoptervlucht kost gemiddeld 20.000 euro.

