Mannen veroordeeld om doden walrussen

er mannen uit Alaska zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar voor het doodschieten van meerdere walrussen. Ze moeten ook een boete betalen, een taakstraf doen en hun excuses aanbieden bij de gemeenteraad.



De vier mannen zijn tussen de 21 en 27 jaar en komen allemaal uit Point Hope; een plaats in het noordwesten van Alaska.



Ze schoten de walrussen dood tijdens twee verschillende jachtreizen in 2015. De jagers hebben de dieren volgens de rechter alleen gedood om hun ivoor en gebruikten verder niks. Dat is verboden. De mannen mogen van de rechter een jaar lang niet meer jagen.



Tijdens de jacht sloegen er dieren op hol en daarbij zouden er ook weer walrussen zijn doodgegaan. Ook raakten veel dieren gewond. De jagers lieten de rottende karkassen gewoon achter, schrijven plaatselijke media.



De walrussen liggen geregeld op stukken ijs in de zee om vanaf daar naar zeeslakken en mosselen te zoeken. Als ze dicht tegen elkaar aan liggen en schrikken van geluid van vliegtuigen of jagers, slaan ze wel vaker op hol.

Reacties

25-04-2017 12:13:55 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.165

OTindex: 2.412

Ik probeer me een voorstelling te maken van een hollende walrus...

25-04-2017 13:16:28 merlinswit

Erelid



WMRindex: 2.417

OTindex: 2.889

@venzje : Met een top snelheid van 35 km/u gaan ze nog behoorlijk snel.....

25-04-2017 13:25:29 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.165

OTindex: 2.412



Het zou komen doordat ze op vier poten plegen te rennen, zoals een hond. Dit in tegenstelling tot het hobbelen en voortslepen van veel zeehondensoorten. @merlinswit : In het water ja. Op het land zijn ze ongeveer net zo snel als een rennend mens. Dat valt me nog behoorlijk mee!Het zou komen doordat ze op vier poten plegen te rennen, zoals een hond. Dit in tegenstelling tot het hobbelen en voortslepen van veel zeehondensoorten.

