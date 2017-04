Olympique Lyonnais pijnlijk de mist in

Dat de halve finale van de Europa League tegen Ajax een dag eerder wordt gespeeld dan aanvankelijk de bedoeling was, is Olympique Lyonnais bekend, maar de exacte reden van de nieuwe datum niet. En dat levert een pijnlijk bericht op.



Op Twitter laat de Franse club namelijk weten dat er niet op 4 mei in Amsterdam gespeeld kan worden in verband met een nationale feestdag. De werkelijke reden is natuurlijk dat het de dag van de Nationale Dodenherdenking is.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: