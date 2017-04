Kunst van Amerikaans snoepgoed

Terwijl wij paaseitjes aten, werden ze in Amerika misselijk van peeps: spekjes in de vorm van kuikentjes en haasjes. Daar kun je ook prachtige kunstwerken mee maken.In de staat Maryland hebben knutselaars meer dan 150 kunstwerken met peeps gemaakt. Sommigen gebruikten wel 1500 snoepjes! De beelden staan tentoongesteld in het cultuurcentrum Carroll County Arts Council. Tot en met woensdag konden bezoekers stemmen op hun favoriet.En de winnaar is… Deze draak