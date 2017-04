24-04-2017 14:05:35

@ Quote: Ook troffen klanten en medewerkers van een supermarkt in Bünde eerder enveloppen aan met briefjes van vijftig euro en kaarten met een Bijbelvers.Ik denk dat ik weet welk Bijbelvers dat is. Mattheus 24:28 Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.Een heel toepasselijke tekst voor wie een aantal genummerde briefjes van het ontvangen losgeld wil kwijtraken. Ja, in zo'n geval moet je soms wel 10 procent van de buit aan de mensen uitdelen. Dan zijn de briefjes inmiddels zoveel verspreid dat het niet meer opvalt dat je daar zelf zoveel van hebt. Kijk de resterende 90 procent geef je zelf na een tijdje in kleine gedeelten uit. Mocht je dan tegen de lamp lopen, dan is er onvoldoende bewijs, want het geld was al langere tijd in omloop.Ja, je kunt wel zien dat ik als Paus zijndemoraaltheologie heb gestudeerd