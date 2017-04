Italiaanse verstopt jarenlang lijk van moeder en strijkt haar pensioen op

Een Italiaanse vrouw heeft het lichaam van haar overleden moeder vermoedelijk jarenlang verborgen gehouden. De politie vond de in dekens gewikkelde stoffelijke resten van de hoogbejaarde in de woning die ze deelde met haar dochter, aldus Italiaanse persbureaus.



Agenten namen poolshoogte in het appartement in Pescia nadat buren hadden geklaagd over stankoverlast. Daar vonden de politiemensen het lichaam van de 90-jarige vrouw, dat verkeerde in een verregaande staat van ontbinding. De politie vermoedt dat de vrouw al jaren geleden is gestorven.



De 51-jarige dochter is opgepakt. Ze zou het pensioen van haar dode moeder in eigen zak hebben gestoken. Ook is het verstoppen van een lichaam strafbaar.

