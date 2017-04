Escortservice krijgt ziekmeldingen voor kinderen

Een fout of een uit de hand gelopen grap? Sinds ongeveer een week is het telefoonnummer van het Amsterdams Lyceum en het Montessori Lyceum bij de Google-resultaten aangepast en vervangen voor dat van een Amsterdamse escortservice.



Veel ouders halen het nummer blijkbaar van Google. Want de eigenaar van de escortservice krijgt sinds vorige week woensdag belletjes van ouders met kinderen op die scholen. 'Ik krijg 's ochtends telefoontjes van ouders die hun kind ziek melden of een oudergesprek in willen plannen. Examenvragen zitten er ook tussen', zegt de eigenaar van Heaven Escort tegen AT5.



Het vermoeden is dat het om een examenstunt of iets dergelijks gaat. Maar lachen kan de eigenaar er allerminst om. 'Wij zijn gewoon een legaal bedrijf en we willen geen moeilijkheden. Dit is namelijk niet de bedoeling.' De houder van de escortservice geeft aan dat hij direct contact heeft opgenomen met het Montessori Lyceum en later met het Amsterdams Lyceum en zelfs (gezamelijke) aangifte overweegt.



Rector Schoonveld van het Amsterdams Lyceum neemt het echter niet hoog op. 'Het is een grap. We lachen er om en gaan weer door', zegt hij tegen AT5. Een aangifte gaat wat hem betreft te ver. 'Waar wilde je aangifte tegen doen, dan?' Wel probeert hij contact te krijgen met Google om het telefoonnummer te wijzigen. 'Maar dat is nagenoeg onmogelijk', doelt de rector op de moeite die het kost om contact te krijgen met de zoekgigant.



Met een Google-account kan iedereen de gegevens bewerken die in de samenvatting rechts naast de zoekresultaten staat. Het escortbedrijf laat weten dat de nummers vorige week woensdagmiddag weer juist vermeld stonden, maar dat ze daarna weer zijn gewijzigd.

