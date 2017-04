Dieven teisteren toiletten Chinees stadspark

De directie van een stadspark in de Chinese stad Chengdu zit met de handen in het haar door de grootschalige diefstal van toiletpapier.

Het park voorziet openbare toilethokjes sinds deze maand van gratis wc-rollen, maar dat blijkt volgens de krant Global Times als een magneet te werken op dieven.



Al een uur nadat de toiletten van wc-rollen waren voorzien, waren dertig hokjes leeggeroofd. Na zeven dagen stond de teller op 1500 verdwenen rollen toiletpapier; fors meer dan vooraf was voorzien. Het park vreest voor een onverwachte schadepost van bijna 14.000 euro per jaar.



Het bestuur van het park broedt daarom op maatregelen om het geplunder van toiletten een halt toe te roepen. Er wordt overwogen om speciale gezichtsscanners te installeren, zoals eerder al werd gedaan in Peking. Dergelijke apparaten zorgen ervoor dat toiletbezoekers maximaal zestig centimeter papier krijgen per negen minuten.



Zo'n hightech-apparaat zou in Chengdu overigens niet alle toiletproblemen oplossen. Volgens een lid van het bestuur worden soms toeristen betrapt die toiletten deels ontmantelen om de onderdelen door te verkopen.

Reacties

23-04-2017 09:35:06 Emmo

In dan hopen dat deze "toeristen" de struiken laten staan...



23-04-2017 10:11:54 Digital

@Emmo :

Volgende week op Waarmaarraar, "struikrovers in chinees stadspark" Volgende week op Waarmaarraar, "struikrovers in chinees stadspark"

23-04-2017 10:17:29 jero

Er is dan zo'n groot tekort daar? Binnenkort niet alleen de melkpoeder hier op rantsoen maar krijg je ook maar een rolletje per keer mee

23-04-2017 10:35:37 allone

@Digital :



het is wel al een bekend artikel



het is wel al een bekend artikel

