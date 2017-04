Tennisduel verstoord door seksgeluiden

Topsport vraagt om opperste concentratie. Daarom was het tijdens een tenniswedstrijd in Florida ook zo stil dat je een speld kon horen vallen. Totdat de wedstrijd opeens door opmerkelijke geluiden werden verstoord: seksgeluiden.De Amerikaanse tennissers Frances Tiafoe en Mitchell Krueger waren pas net begonnen aan hun wedstrijd toen ze deze gepassioneerde geluiden hoorden uit een nabijgelegen appartementencomplex. Beiden stopten even omdat het geluid door het stadion echode. In een poging om het gekreun te laten stoppen, sloeg Kreuger grappend een tennisbal in de richting van het appartement. Het publiek kon er wel om lachen en het geluid hield op. Maar niet voor lang.Mike Cation, de commentator van de wedstrijd, stond ook met een mond vol tanden. Hij dacht eerst dat het een pornovideo was, die afspeelde op een telefoon van een van de toeschouwers. Maar later wist hij het toch zeker: het kwam van echte mensen, zo'n 50 meter verderop.Kort daarna begon het kreunen weer. Tenniser Tiafoe roep daarom richting het appartement: "Het kan niet zó goed zijn!" Dat leek te helpen, want na een minuutje was het spektakel voorbij en kon er weer rustig getennist worden. Cation stuurde na de wedstrijd nog een tweet, gericht aan het koppel: "Liefs aan dit koppel, het klonk alsof jullie de tijd van jullie leven hadden!"