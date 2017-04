Verdachte doet Nederlands accent na om politie te misleiden

Voortvluchtige criminelen doen de gekste dingen om uit handen van de politie te blijven. De Schotse moordverdachte Harris Binotti besloot lekker in zijn eigen land te blijven, maar had wel een bijzondere 'vermomming': een Nederlands accent.



De 26-jarige Schot werd deze week gearresteerd in Craigton, waar hij was gaan wonen na een vlucht voor de politie. Hij wordt verdacht van de moord op zijn collega Gary Ferguson, afgelopen november. De autoriteiten hadden hem al door heel AziŽ achtervolgd en kwamen er pas een week geleden achter dat hij gewoon weer in Schotland woonde, op nog geen tien minuten van een politiebureau.



Dat laatste was ook voor de buren een grote schok, want zij dachten namelijk dat ze een Nederlander naast zich hadden wonen. Binotti had niet alleen een baard laten groeien maar had zichzelf ook een accent aangeleerd, om anderen wijs te maken dat hij uit het buitenland kwam. "Hij had nogal een zwaar accent, ik dacht dat hij Nederlands of Duits was", vertelt een buurtbewoner aan The Sun. "Hij wilde waarschijnlijk zijn sporen wissen, zodat niemand wist dat hij het was."



The Sun wist de voortvluchtige moordenaar op te sporen en gaf het hele dossier na publicatie aan de politie. Daarin stond ook dat buurtbewoners al last hadden van een sterke wietgeur uit de woning van de voormalige leraar. "Voor de rest leek hij ons aardig, ik had geen idee dat we een moordenaar naast ons hadden wonen", aldus een buurman.



Binotti is inmiddels opgepakt, maar zelfs vlak voor zijn arrestatie liet hij zien dat hij behoorlijk brutaal is. Hij deelde het artikel met zijn ontmaskering zelf op Facebook en haalde uit naar zijn vrienden, die hem zouden hebben verlinkt. "Aan wie dit gedaan heeft: ik hoop dat je trots op jezelf bent. Ik zie jullie in een volgend leven, peace out."

