Dove oma leert dove baby gebarentaal

De Amerikaanse Pamela McMahon is doof, net als haar 9 weken oude kleindochter. Hoewel de kleine Aria nog geen gebarentaal spreekt, lijkt ze haar oma volledig te begrijpen."Mijn dochter kan helemaal niets horen", aldus mama Shari. "Ze luistert altijd heel aandachtig naar gebarentaal, maar had het nog nooit zelf geprobeerd."Tot haar oma er zich mee moeit dus: op het filmpje is duidelijk te zien hoe Aria nu zelf inspanningen doet. "Pamela vraagt of ze het woord 'oma' kan vormen en de respons is toch wel duidelijk", vindt Shari. Met dit lieve filmpje hoopt ze de buitenwereld bewust te maken van het belang van gebarentaal bij baby's.