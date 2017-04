Saxofoon spelende automobilist van de A7 gehaald

Een 49-jarige man uit Diemen is gisteren van de weg gehaald omdat hij tijdens het rijden saxofoon speelde.



De man slingerde met een gangetje van 80 kilometer per uur over de snelweg A7 tussen Drachten en Groningen. Volgens de politie reed hij "niet bepaald in een vloeiende lijn" en zat hij vlak achter een vrachtwagen.



Toen agenten naast hem gingen rijden, zagen ze een saxofoon op het stuur liggen. De man blies niet op het mondstuk, maar bespeelde wel de kleppen.



De muzikant kreeg een stopteken, maar merkte dat niet direct. Pas toen de blauwe lampen van de politiewagen aangingen, zag de saxofonist dat hij naar de kant moest.



Hij verklaarde dat hij in een band zit en aan het 'droog oefenen' was. Na het zien van beelden van zijn rijgedrag, beloofde hij beterschap. Hij kan nog wel een boete verwachten, schrijft regionale omroep NH.

Reacties

20-04-2017 14:23:43 pietertje5

Senior lid

pak dan gewoon de trein....

20-04-2017 14:43:38 venzje

Oudgediende



Ik heb wel eerder gehoord van mannen die achter het stuur met hun fluit aan het spelen waren, maar een saxofoon?

20-04-2017 15:16:44 Emmo

Stamgast



@venzje : Het schijnt ook nog wel eens te gebeuren dat anderen met die fluit spelen

20-04-2017 15:26:52 Mamsie

Oudgediende



@venzje : Misschien was het ook wel een fluit maar dan een buitenmodelletje?

20-04-2017 17:02:45 submarine

Senior lid

@venzje :

20-04-2017 17:46:27 HHWB

Erelid



S Hij brengt levens in gevaar met zijn gedrag en krijgt alleen maar een boete....



Ik vind dat als hij droog saxofoon speelt.. hij ook maar 'droog' auto mag gaan rijden zonder rijbewijs....

