Na mislukte reddingspogingen klimt kat zelf uit spouwmuur

Kat Kenzo is terug. Na verschillende reddingspogingen is de kat zelf uit de spouwmuur van zijn huis in Ter Heijde gekropen.De kat zat verdween zondag. De eigenaar en de brandweer hoorden het dier miauwen, maar konden hem niet vinden. Speciale warmteapparatuur toonde aan dat de kat in de muur zat en nog leefde, waarop allerlei reddingspogingen werden gedaan.Behalve de brandweer werd ook een aannemer aan het werk gezet. Die heeft een steiger tegen het huis gezet en delen van de nok verwijderd. Er werd zelfs een gat in het pand gemaakt om het beest te bevrijden.Dinsdag werden de reddingspogingen gestaakt omdat het bange dier zich niet liet vangen. Maar rond middernacht kwam Kenzo dan toch zelf tevoorschijn en ging op de brandtrap zitten. Daar kon z'n baasje de kat snel grijpen en veilig mee naar binnen nemen, schrijft Omroep West.