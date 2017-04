Gans wint van politieagent

Ganzen durven al eens agressief uit de hoek komen. Vraag het maar aan deze agent uit het Amerikaanse Clarksville (Indiana).Ray Hall was te voet onderweg naar het politiekantoor, toen hij vanuit het niets werd aangevallen door een gans die het op zijn gezicht gemunt had. "'Holy cow, wat was dat?', was het eerste wat door mijn hoofd ging", vertelde Hall aan lokale media. Hij dacht dat hij de gans nog wel zou kunnen afschrikken door met zijn tas te slaan, maar dat leek het beest alleen maar agressiever te maken."Hij kwam weer op me afgevlogen en ik viel in een struik naast het voetpad", gaat Hall verder. "Toen ik daar op de grond lag, was ik op ooghoogte met de vrouwtjesgans en haar kuikens. Ze histe naar me, dus ik maakte me snel uit de voeten waarop het mannetje me opnieuw van achteren aanviel."Gelukkig zag Hall de humor er wel van in. "Die ganzen wilden ook alleen maar hun kuikens beschermen." De ganzen werden kort na het incident overgebracht naar een andere locatie.