Raadsel rond verdwenen vrouw

De Belgische politie is een nieuw onderzoek begonnen naar een vermiste Nederlandse vrouw. Het gaat om Mieke Kuijpers, die in augustus 2014 verdween, na een uitstapje met een vriendin. Ze was toen 45 jaar.



De federale politie sluit niet uit dat Mieke nog leeft en is ondergedoken, maar ze kan ook het slachtoffer zijn van een overval of een ontvoering. Op basis van wat de politie "nieuwe elementen" noemt, is begonnen met een zoekactie bij een benzinestation langs de E19 in Nijvel. De Belgische politie wil verder niets kwijt over de zaak.



Het uitkammen van het terrein in Nijvel kan twee tot drie dagen duren. Er is een opsporingsbericht verspreid met beelden van de vrouw op de dag van haar verdwijning.



Die ochtend haalde Mieke op het station van Brugge een vriendin op. Ze reden in Mieke's auto over de E40 richting Brussel. In de winkel van een benzinestation in Drongen is Mieke voor het laatst op camerabeeld vastgelegd. Volgens de vriendin zijn ze daarna verder gereden via de E19 waar ze bij het tankstation in Nijvel zijn gestopt. Later zou de vriendin Mieke hebben afgezet bij het station in het zuiden van Brussel.



De vriendin werd in februari 2015 aangehouden op verdenking van gijzeling. Ze werd na een jaar voorarrest vrijgelaten.



Wat er is gebeurd, is nog steeds een raadsel. De Belgische politie sluit niet uit dat de vrouw na bedreigingen is ondergedoken.

Reacties

