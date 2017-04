Vliegende auto te koop bij MediaMarkt

Voor een vliegende auto kun je vanaf volgende week ook bij de MediaMarkt in Eindhoven terecht. Het is de eerste winkel waar de PAL-V te koop is. Hij kost wel drie ton en toestemming om ermee te vliegen of te rijden is er nog niet.De MediaMarkt bouwt zijn winkels om naar een nieuw concept. Volgende week woensdag gaat de opnieuw ingerichte winkel in Eindhoven open en dat wil MediaMarkt natuurlijk opfleuren met iets leuks.''Het is meer een stuntaanbieding'', geeft een woordvoerder toe. Net zoals de ruimtereis die je een paar jaar geleden kon kopen, daarvan werd er welgeteld één verkocht.Het gaat hier om een vliegende auto van het Nederlandse bedrijf PAL-V. Hij is nu nog niet op de markt: in december volgend jaar worden de eerste afgeleverd, op dit moment bestaat alleen nog een prototype. Er is ook nog geen goedkeuring om de openbare weg op te gaan of om ermee te vliegen, daar is het bedrijf nog mee bezig, meldt Marco van den Bosch, marketing manager van PAL-V. Volgens hem ligt PAL-V er wel mee op schema.Om toestemming rond te krijgen moet PAL-V in overleg met zowel de RDW (Dienst Wegverkeer) als met de luchtvaartautoriteiten. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over toelatingstesten, zegt de RDW desgevraagd. Voor het vliegen zegt PAL-V in gesprek te zijn met de EASA, dat is de Europese autoriteit. Als die toestemming geeft, dan mag je ook in Nederland vliegen.In de MediaMarkt in Eindhoven staat volgende week een prototype van de Liberty Sport, zodat bezoekers en potentiële klanten een idee krijgen van het toestel. Er komen twee types op de markt: de standaarduitvoering - de Liberty Sport à drie ton - en de exclusievere uitvoering - de Liberty Pioneer à vijf ton. Van die laatste worden er dan ook slechts negentig gemaakt. Daarvan gaan er 45 naar Europa, 25 naar de VS en de overige twintig naar de rest van de wereld. Dit zijn genummerde versies en ze zijn meer iets voor early adopters. Er zijn al wel bestellingen binnen voor de vliegende auto's, maar hoeveel precies wil Van den Bosch niet zeggen. Het aantal orders is ongeveer gelijk verdeeld tussen beide uitvoeringen, wil hij wel kwijt, en van de negentig luxe-uitvoeringen is minder dan de helft gereserveerd.Je kunt trouwens, als de vliegende auto is gecertificeerd, niet zomaar ergens opstijgen of landen. In de gemiddelde woonwijk mag het sowieso niet, je moet dan naar een lokaal vliegveldje of een grasveld. Daarvoor heb je dan ontheffing van de burgemeester nodig en toestemming van de eigenaar van het grasveld. Er zijn nog meer beperkingen. Je mag wel over bebouwing vliegen, zegt Van den Bosch, maar je moet genoeg hoogte houden en het is verstandig om zo min mogelijk boven bebouwing te vliegen. Schiphol en andere vliegvelden In de omgeving van Schiphol moet je helemaal opletten. Binnen de zogeheten control zone moet je een vliegplan bij Schiphol indienen. Ook rond militaire vliegvelden gelden er eisen. Buiten de control zones van vliegvelden moet je lager vliegen dan 1200 meter. Toch ziet PAL-V wel wat in de vliegende auto. Als je van Den Bosch naar Amsterdam wilt, dan kun je bijvoorbeeld naar een weilandje bij Abcoude vliegen, om dan verder te rijden, aldus Van den Bosch. Het ombouwen van vliegtuig naar auto en vice versa kost tussen de vijf en tien minuten. Maar hoe voorkom je dat je tegen andere vliegende auto's aanvliegt? Op termijn krijg je een soort snelwegen in de lucht waar je mag vliegen, denkt Van den Bosch. En er komt dan ook een systeem dat in de toestellen kan worden gebouwd dat voorkomt dat je tegen elkaar aanvliegt. Maar de komende vijf jaar zal dat nog niet nodig zijn, denkt hij.