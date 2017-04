Supersonische contactlens kan het leven van diabetespatienten vergemakkelijken

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders (1 op de 14) kampen met diabetes. Met diabetes valt goed te leven, maar daar moet je wel veel voor doen. Amerikaanse wet

19-04-2017 14:25:08

Hart

Oudgediende



WMRindex: 8.378

OTindex: 49



Tja, ik zou hem wellicht wel handig vinden Mamsie. Ik reis niet zoveel meer maar vroeger moest ik toch zorgen dat ik altijd een pietsie te hoog zat omdat ik anders bang was ergens in India, Rusland of Vietnam een hypo te krijgen. En als die superlens mij ook de informatie kan sturen i.p.v. naar een diabetesverpleegkundige, dan zou ik minder hypo's hebben. Zou welkom zijn.