Copiloot heeft geladen wapen in handbagage

Op het vliegveld van de Amerikaanse stad Albany is een copiloot van Southwest Airlines opgepakt die een geladen handwapen in zijn handbagage had.



De man is gearresteerd voor wapenbezit. Het .380-kaliber handwapen was geladen met zes kogels en zat in de rolkoffer van de piloot. Die zegt dat hij niet wist dat het wapen in zijn handbagage zat.



Volgens een federaal wapenprogramma mogen sommige piloten een wapen bij zich hebben in de cockpit, maar dat gold niet voor deze man.

19-04-2017 10:14:33 Mamsie









Ik kan deze man wel begrijpen, gezien de rare dingen zoals vliegtuigkapingen, die toch echt gebeuren.

19-04-2017 10:48:40 allone









Iedereen mag in VS een pistool hebben , en sommige piloten ook maar andere niet?

