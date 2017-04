Hengelsportzaak vangt dief

Geertjan Vos, eigenaar van een hengelsportzaak aan de Ambachtsstraat in Almelo, hoefde er geen seconde over na te denken. Toen hij woensdagmiddag een oplichter in z'n zaak zag, draaide hij direct de winkeldeur op slot, zodat de man niet weg kon. Het leidde er toe dat de 53-jarige dief, zonder vaste woon- en verblijfplaats, werd opgepakt en nu achter slot en grendel zit.



„Het kostte ons anderhalf uur, maar de man is ingerekend. Daar was het mij om te doen", zegt Vos. Hij waarschuwde de politie. Het duurde, volgens de ondernemer, minstens een half uur voordat deze arriveerde. Toen agenten informatie inwonnen, bleek het inderdaad om een oplichter te gaan. De 53-jarige bleek eerder te hebben gestolen bij winkels in Rijssen, Enter en Vriezenveen.



De hengelsportondernemer wordt veelvuldig gecomplimenteerd met zijn bijzondere vangst. Maar daar is het hem niet om te doen. Het schenkt hem vooral voldoening dat de man tegen de lamp is gelopen. „Als winkeliers hebben we veel last van winkeldieven. Het is goed dat ze worden ingerekend.''

