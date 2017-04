Sigarettenfabriek opgerold

Agenten ontdekten vrijdag een illegale sigarettenfabriek binnen in een loods in Oirschot. Acht mannen waren aan het werk en zijn aangehouden.In de fabriek was een grote en professionele productielijn ingericht en lagen 8,9 miljoen sigaretten en twintigduizend kilo tabak. Daarnaast was voldoende materiaal zoals filters aanwezig om nog twintig miljoen sigaretten te maken. Hiermee zou ongeveer 3,3 miljoen euro aan accijns zijn ontdoken, wanneer het op de markt was gekomen.De fabriek is ontmanteld en de tabak en productiematerialen zijn vernietigd. De FIOD doet nader onderzoek met Europol en buitenlandse opsporingsautoriteiten.Afwijkend elektriciteitsgebruik leidde de politie naar de locatie in Oirschot. Ook bleek de plek meer warmte af te stralen dan de omgeving. De politie ging er eigenlijk van uit een hennepkwekerij te vinden. Pas na binnenkomst zagen agenten de illegale fabriek.De verdachten zijn drie mannen uit Letland (56, 54 en 48 jaar), vier mannen uit Litouwen (26, 38, 34 en 59 jaar) en een 36 jarige man uit MoldaviŽ. Deze laatste was illegaal in Nederland. Zij zijn maandag voor de rechter-commissaris geleid, om hen nog beschikbaar te houden voor nader onderzoek en omdat zij niet ingeschreven staan in Nederland.Eind januari van dit jaar werd nog een grote, illegale sigarettenfabriek opgerold in het Groningse Musselkanaal.