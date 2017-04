Vrouw rijdt in Lamborghini slingerend 40 km op snelweg

De politie heeft vrijdagnacht een 28-jarige vrouw uit Amsterdam aangehouden die in een Lamborghini slingerend met een gangetje van 40 kilometer per uur op de A8 bij Zaandam reed.



Een vrachtwagenchauffeur zag de auto opvallend langzaam over de snelweg slingeren en meerdere keren bijna de vangrail raken. Daarop seinde hij de politie in. Die vond de bolide al snel door de opmerkelijke rijstijl en de remlichten die continu aan en uit gingen.



Uit een blaastest bleek dat de vrouw meer dan tweeŽnhalf keer te veel had gedronken. Ze is voorlopig haar rijbewijs kwijt.



Reacties

18-04-2017 17:08:35 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.506

OTindex: 53.776

Poeheeeee, die was dus meer 'lam' dan borghini.

