Fietser gewond door botsing met hert

In de duinen tussen Noordwijk en Zandvoort heeft een fietser maandagochtend een aanrijding gehad met een hert. De persoon is met meerdere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.Omstanders hebben 112 gebeld. Toen de hulpdiensten arriveerden, was het hert al weg, meldt Mirko Groenendijk van de Reddingsbrigade Zandvoort op Twitter.Op het fietspad gebeuren wel vaker ongelukken, maar volgens Groenendijk nog niet eerder met een hert.