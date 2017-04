Kuswedstrijd voor gratis auto

In de Amerikaanse staat Texas is vanochtend een gevecht losgebarsten om een gratis auto. Wie de Kia het langst kan kussen, mag hem gratis en voor niets mee naar huis nemen.Er doen twintig deelnemers mee aan de wedstrijd die is georganiseerd door een lokaal radiostation. Het evenement duurt maximaal vijftig uur. Daarna wordt de auto verloot onder de laatst overgebleven deelnemers. De kandidaten mogen elk uur tien minuten pauzeren.Een Amerikaanse televisiezender is bij de wedstrijd aanwezig en begon een livestream op Facebook. Die werd direct door vele duizenden mensen bekeken.