Het wreedste briefje van de paashaas ooit

Toen de Australische kinderen Holly, Jake en Zach op Paaszondag wakker werden, raceten ze naar beneden om te gaan kijken wat de paashaas dit jaar alle

Tja, wreed is het wel, maar de oma heeft het een beetje goed gemaakt en deze les zullen ze niet gauw vergeten. Hoewel.....ik denk dat ze nu in het vervolg drie dagen voor kerst en voor pasen opeens lief gaan doen. Kinderen moeten natuurlijk wel de mogelijkheid hebben om te "klieren", dus je moet het niet te erg proberen in te dammen.

18-04-2017 13:41:57

mithe

Dit is toch slecht, als ouder moet je zelf straffen en dat niet overlaten op andere en al helemaal niet op fictieve dingen.



Want een kinderfeest is in princiepen gewoon een leugen. Die leuk voor de kinderen hoort te zijn.



Als je kinderen al zo stout zijn dat ze geen cadeautjes/chocola krijgen dan heb je dus eerder al te kort geschoten. En probeer je nu via een "makkelijke" weg het probleem recht te trekken.