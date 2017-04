Terreurbaby ondervraagd op Amerikaanse ambassade

De Amerikaanse ambassade in Londen heeft een baby van drie maanden oud ondervraagd over zijn mogelijke betrokkenheid bij terrorisme.



Het jongetje zou volgens The Guardian van Manchester naar Florida vliegen, maar omdat zijn opa per abuis op het inreisformulier Esta 'ja' had aangekruist op de vraag of hij betrokken is geweest bij genocide of terrorisme, moest de baby ter ondervraging naar de ambassade.



De opa kon niet geloven dat de Amerikanen niet inzagen dat het een simpele vergissing was. Uiteindelijk duurde de reis van de woonplaats van het jongetje naar de ambassade en terug tien uur. De baby werd daadwerkelijk gehoord. Volgens zijn opa gaf het jongetje geen kik.



Uiteindelijk verklaarde de ambassade dat het jongetje geen gevaar betekende voor de VS, maar er moest wel een nieuw visum worden aangevraagd. Dat duurde echter zo lang dat de twee het vliegtuig misten en dat zij voor duizenden euro's nieuwe tickets moesten kopen.

Reacties

Zouden er echt mensen zijn die serieus 'ja' aankruisen?

