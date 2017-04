En zo rennen er ineens 3000 hardlopers door je theater

Zo'n 3000 hardlopers in Utrecht sloegen de paasbrunch van maandag even over. Zij waagden zich aan een nieuwe trend in hardloopland: de urban trail run. Daarbij loop je dwars door gebouwen in de stad, het liefst op zo gek mogelijke locaties.



In Utrecht liepen de deelnemers bijvoorbeeld over het podium van de Stadsschouwburg, maakten ze een rondje door de Domkerk en renden ze door een Ierse pub, waar de stamgasten aan het bier zaten. Twee weken geleden vond zo'n zelfde run plaats in Groningen.



Hardlopen is populair en er zijn wedstrijden in overvloed. Het is voor organisatoren dus zaak om zich te onderscheiden. De urban trail run-trend is overgewaaid uit BelgiŽ. "We spreken er weer een andere doelgroep aan", zegt Sigrid van der Torn, organisator van de run. "Zo doen er aan dit soort evenementen meer vrouwen mee."



"Ik vond het superleuk om eens een keer wat anders te doen", vertelt Dorieke Overduin, die veel hardloopt. "In plaats van dat de tijd gemeten wordt, was het nu meer door gebouwen heen rennen, trap op trap af."



Ook Jeroen van Dam is enthousiast: "Ik woon nog niet zo lang in Utrecht, dus het is een unieke ervaring om de stad te leren kennen. Juist dat het niet om de tijd gaat, maakt het interessant."



De locaties regelen is een uitdaging voor de organisatie. Want het is niet niks om zomaar duizenden mensen door je kroeg of restaurant te laten banjeren. "Ze schrikken wel als we bellen", vertelt Van der Torn. "Kleine locaties en musea werken vaak niet mee, maar de meeste vinden het wel leuk."



Ook Youssef Idrissi, manager van restaurant Mammoni, kreeg zo'n belletje. "Ik zei niet direct ja toen ik het telefoontje kreeg", vertelt Youssef. "Toch besloot hij mee te doen en nu staat hij iedereen persoonlijk aan te moedigen. Ik ben zelf ook hardloper, dus ik dacht: dit is wel een unieke manier van lopen."



Ook Adrien Cuddy, eigenaar van de Ierse pub O'Leary's, moest er wel even over nadenken, maar ging na wat gesprekken overstag. Het past allemaal net in de kleine kroeg, waar de stamgasten elke hardloper met luid gejoel aanmoedigen.



En of deze hardlooptrend een blijvertje is? Organisator Van der Torn denkt natuurlijk van wel. "In Antwerpen liepen er dit jaar 10.000 mensen mee. Dus ik denk dat het nog wel even mee kan."

Overigens heb ik nog ergens een dia van een modernere variant van het bewuste bord. Toen de kerk werd gerestaureerd en verbouwd tot museum, hadden bouwvakkers kennelijk de neiging om hun auto binnen te parkeren. Daarom had men bij de ingang van de kerk een bord geplaatst met 'Verboden in de kerk te parkeren'. De Buurkerk (tegenwoordig het Museum Speelklok) was anders ook een logische keuze geweest; die heeft een traditie op dat gebied. Er bestaat meen ik zelfs nog een middeleeuws bord, waarop staat dat het verboden is om tijdens de mis met wagens door het koor te rijden of er vee doorheen te drijven. Dat was destijds namelijk bij deze kerk heel gebruikelijk . (Vandaar dat je de naam van de Choorstraat op zijn Utrechts nog steeds als Koorstraat uitspreekt.)Overigens heb ik nog ergens een dia van een modernere variant van het bewuste bord. Toen de kerk werd gerestaureerd en verbouwd tot museum, hadden bouwvakkers kennelijk de neiging om hun auto binnen te parkeren. Daarom had men bij de ingang van de kerk een bord geplaatst met 'Verboden in de kerk te parkeren'.

En ik vind het zo langzamerhand volslagen idioot om steeds maar nieuwe hypes te bedenken die nergens op slaan en nergens goed voor zijn.

18-04-2017 15:04:39 Emmo

@Hart : Meestal blijkt dat die hypes uiteindelijk iemands portemonnee te spekken. Dat ze helemáál nergens toe dienen is dan ook een beetje te kort door de bocht.

