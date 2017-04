Brandweerwagens vast in modder

Tijdens bluswerken in de Jos Van Den Bogaertstraat in Assenede heeft de brandweer twee bluswagens vastgereden op een weide.



De brandweermannen waren vanavond ter plaatse geroepen om een brandje in een stapel snoeiafval onder een afdakje te blussen, maar bij het wegrijden liep het mis.



Het veld is onlangs volledig omgeploegd ter voorbereiding van een bouwproject en de grond is nog steeds zacht. "We reden de eerste wagen erop en we kregen het teken dat de grond stevig genoeg was", klinkt het bij de brandweer.



"Dus reden we de tweede wagen erop. Tijdens het blussen werd de grond onder de wielen nat en zakten we weg. We groeven ons in toen we wilden wegrijden."

Lier



Een derde brandweerwagen met een lier moest ter plaatse komen om de twee wagens los te trekken. Dankzij de lier waren de brandweerwagens vlot weer mobiel, maar de kleine interventie duurde zo heel wat langer.



Reacties

18-04-2017 09:09:33 Mamsie

Oudgediende



Dat is spuit 11, die geeft alleen nog maar wat modder.



18-04-2017 09:31:26 allone

Stamgast



En nu verbaast het me vooral dat het hele artikel hier staat, @Sjaak , en niet een link

