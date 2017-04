Kleuter neemt puppy mee naar school in rugzak

De Chinese kleuter Qi Qi (4) vond een puppy op straat, op weg naar de kleuterklas in de Chinese provincie Sichuan. Ze vond het zo'n schattig hondje dat ze hem niet kon achterlaten. Daarom verstopte ze hem in haar rugzakje. Na de schooluren wilde ze hem meenemen naar huis.Als het hondje begint te blaffen en de leraar komt kijken wat er aan de hand is barst ze in tranen uit. "Doe hem niet weg", zei ze snikkend. "Hij zal niet bijten."Gelukkig kon de leraar er om lachen en mocht Qi Qi het hondje houden van haar ouders.