Olifanten redden kalf van krokodil

Toeristen in een safaripark in Malawi filmden een kudde olifanten, toen een krokodil de slurf van een kalf greep in een poging om het dier te verdrinken en op te eten.Gelukkig loopt het deze keer goed af: eerst trekt de kudde zich in paniek terug, maar dan gaan de oudere olifanten tot de aanval over en stampen op de krokodil. (vanaf 0.16)