Miljoen kijkers zien giraf bevallen

Giraf April in de Amerikaanse dierentuin Animal Adventure Park is bevallen van een kalfje. De bevalling was rechtstreeks te volgen via internet. Meer dan een miljoen mensen zagen dat het diertje werd geboren.Te zien was dat eerst de hoeven van het diertje naar buiten kwamen, gevolgd door de snuit. Daarna ging het snel.De livestream werd tijdens de bevalling massaal bekeken. 1,2 miljoen mensen waren aan het kijken naar de stream, die sinds eind februari in de lucht was. Het duurde nog vrij lang dat de bevalling begon.Via een wedstrijd wordt een nieuwe naam voor het girafje gekozen.